اليوم السابع
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الخميس، 01 يوليه 2021 06:57 م
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انطلاق النسخة 53 لمعرض صناعة وتجارة وإكسسوارات الملابس

الخميس، 01 يوليه 2021 01:31 م
انطلاق النسخة 53 لمعرض صناعة وتجارة وإكسسوارات الملابس معرض ملابس
كتب إسلام سعيد

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ينطلق غدا النسخة  53 من معرض "إيجي كيدز اند نيللي" والذي يعد الحدث الأهم والاكبر في صناعة وتجارة منتجات ملابس واكسسوارات الأطفال برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والذي يستمر لمدة 3 أيام  للتجار وأصحاب المحلات ويقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، مدينة نصر.
 
وتشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها والإكسسوار، الأحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى اثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، وسيتم تخصيص جزءا من المعرض أيضا لعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج فى مجالات تصنيع ملابس الأطفال.
 
ويستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية، ويعد المعرض فرصة مناسبة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة.

صناعة الملابس

غرفة الملابس

الملابس الجاهزة

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