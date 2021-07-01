المالية: انضمام محافظات أخرى للمرحلة الأولى بمبادرة إحلال السيارات

كتب أحمد عرفة

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن هناك تزايدا مستمرا من قبل المواطنين على التقدم بطلب إحلال سياراتهم القديمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى، موضحا أنه يجرى توفير البنية الأساسية اللازمة للمبادرة في المحافظات وهى ساحات استقبال السيارات القديمة للتخريد، بجانب التوسع في محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى.



وأضاف المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوسيع النطاق الجغرافى للمبادرة وعدم انتظار المرحلة الأولى الـ3 سنوات لتكتمل مدتها كى يتم التوجه لمحافظات أخرى، لافتا إلى أنه يجرى توفير البنية الأساسية اللازمة للمبادرة في المحافظات.



وأوضح المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أنه من المتوقع انضمام بعض المحافظات الأخرى للمرحلة الأولى من المبادرة وفقًا للتنسيق الذى يجرى مع وزارتى التنمية المحلية والبترول.



وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خاصة في ظل تنامي استخدام الغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة، فضلًا عن فوائده البيئية والاقتصادية المتعددة، كما تساعد هذه المبادرة على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة، بالإضافة إلى أنها تساهم في توطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، وإقامة بنية أساسية متكاملة لتحقيق هذا الغرض تشمل التوسع في إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة.