وقالت الوزارة الكويتيه - فى بيان أوردته وكاله الأنباء الكويتية - إنه مع انطلاق العمل فى قرار السماح بعبور المواطنين يتوجب على الجميع ضرورة الالتزام بجميع الإجرات الصحية .

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتى تدارس الاثنين الماضى خلال اجتماعه الأسبوعى برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية وذلك اعتبارا من يوم أمس الأول الثلاثاء . 
 