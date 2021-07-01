الكويت (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس، فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من اليوم 12 ظهرا حتى الساعة الـ 12من منتصف الليل من كل يوم للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية المحصنين ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت .