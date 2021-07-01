جاء هذا القرار عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتى الاثنين الماضى السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة األمريكية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرجيزستان والبوسنة والهرسك وألمانيا واليونان وسويسرا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية ، اليوم الخميس.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية سعد العتيبي ،إن قرارات تعليق واستئناف الرحالت الجوية المباشرة لبعض الدول تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية وأخرى تجارية

ترجع إلى شركات الطيران نظرا إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة.

وأكد أنه لن يتم السماح للمواطنين بالسفر خارج البلاد ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت اعتبارا من 1 من شهر أغسطس المقبل، مضيفا أنه سيتم السماح بدخول غير الكويتيين إلى البلاد اعتبارا من 1 شهر أغسطس المقبل شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت لشركة فايزر أو أكسفورد استرازينكا أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون ، مشددا على أهمية إجراء فحصي (بي.سي.آر) الأول قبل الوصول للبلاد بنحو 72 ساعة يفيد بسلبية الإصابة والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد إلى سبعة أيام يؤكد خلو الإصابة من الفيروس.