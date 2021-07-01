الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن كورونا وتوصيات عيد الأضحى والمصيف

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو حول عدد من الموضوعات المهمة تتعلق بمستجدات جائحة فيروس كورونا، ووضع اللقاحات والتحورات فى الإقليم، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بعيد الأضحى، وأيضا الإرشادات الخاصة بفصل الصيف والسفر والمصايف.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إنه نظرًا لأن العديد من البلدان تكافح مع متغيرات جديدة وموجة ثالثة من عدوى كورونا، فإن تسريع الوصول إلى اللقاحات يصبح أكثر أهمية لإنهاء الوباء فى كل مكان وتحقيق نمو واسع النطاق، مضيفة نحن قلقون للغاية بشأن محدودية اللقاحات، والعلاجات، والتشخيصات، ودعم الولادات المتاحة للبلدان النامية.

وقالت المنظمة هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لوقف الخسائر البشرية المتزايدة بسبب الوباء.

وأضافت المنظمة لقد شكلنا فريق عمل، للمساعدة في تتبع وتنسيق وتقديم الأدوات الصحية لفيروس كورونا إلى البلدان النامية وتعبئة أصحاب المصلحة المعنيين والقادة الوطنيين لإزالة الحواجز الحاسمة لدعم الأولويات المحددة من مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.

يذكر أن رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية كانوا قد اجتمعوا أمس الأربعاء من فريق العمل المعني بلقاحات وعلاجات وتشخيص فيروس كورونا في البلدان النامية من اجل توفير الأموال اللازمة لدعم البلدان النامية في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير اللقاحات لجميع البلدان وطرق التشخيص والعلاجات المعتمدة لفيروس كورونا.