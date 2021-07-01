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الصحة: التعاقد مع كبرى الشركات لتوفير الأدوية الخاصة بمرضى الضمور العضلى

الخميس، 01 يوليه 2021 09:15 م
الصحة: التعاقد مع كبرى الشركات لتوفير الأدوية الخاصة بمرضى الضمور العضلى وزيرة الصحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بتوفير علاج مرضى الضمور العضلى إنجاز تاريخى، وسيجرى التعاقد مع كبرى الشركات لتوفير الأدوية الخاصة بمرضى الضمور العضلى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى محمد الباز، أنه جرى فتح حساب داخل صندوق تحيا مصر لدعم مرضى الضمور العضلى، بالإضافة إلى أن سيجرى إرسال أطباء مصريين للتأهيل ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات، وبصدد إطلاق مبادرة جديدة فى شهر يوليو الجارى للكشف عن الأمراض الوراثية، والأسبوع المقبل بدأ علاج أول 10 حالات لمرضى الضمور العضلى.

وتابع مساعد وزيرة الصحة، أن لدينا مصنعين لتصنيع اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج لقاحات كورونا، وتطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام، كما سنستقبل ملايين اللقاحات المختلفة خلال أيام.

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علاج ضمور العضلات

لقاح كورونا

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