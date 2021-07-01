الرئيس السيسي: تعاهدت والرئيس الصينى على دفع العلاقات بين البلدين

كتب سمير حسنى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسي الحزب الشيوعي الصيني، إن إنجازات الحزب الشيوعي الصيني دفعت ببلاده إلى مصاف الدول الكبرى كقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المفارقة التاريخية جعلت انعقاد أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني يتوافق مع قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، مضيفا: "تعاهدت والرئيس الصيني خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين البلدين".