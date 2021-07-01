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الرئيس السيسى يهنئ الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى.. فيديو

الخميس، 01 يوليه 2021 02:02 م
الرئيس السيسى يهنئ الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى- سمير حسنى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته المتلفزة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى، إن إنجازات الحزب الشيوعي الصيني دفعت ببلاده إلى مصاف الدول الكبرى كقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية.
 
 
وتقدم الرئيس السيسي، بالتهنئة إلى الرئيس الصيني وشعب الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
 
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن المفارقة التاريخية جعلت انعقاد أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني يتوافق مع قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، مضيفا: "تعاهدت والرئيس الصيني خلال لقاءاتنا المتكررة على دفع العلاقات بين البلدين.
 
 

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