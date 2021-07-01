الجامعة العربية تؤكد دعمها للكوادر الشبابية لقيادة المستقبل

بيشوى رمزى

انعقدت، اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر لرعاية الموهوبين والمتفوقين تحت شعار " نحو رؤية عالمية لرعاية الموهبة والابداع "، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وخلال كلمته أمام المؤتمر، قال مدير إدارة منظمات المجتمع المدنى، وزير مفوض فراج العجمى، إن الموهبة من أعظم العطايا التي قد ينعم بها الله على بعض عباده، ولذلك يجب الحرص على الاهتمام بالموهوبين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم من أجل تنمية هذه المواهب حتى تعود بالنفع بعد ذلك على صاحبها وعلى المجتمع ككل كما يمثل الموهوبين والمتفوقين مصدر عطاء وإسهام متميز تحتاج إليه جميع المجتمعات الإنسانية.

وأضاف أن المواهب تتعدد في كافة المجالات، وقد اتسمت المنطقة العربية ببروز العديد من المواهب المتميزة في المجالات المختلفة، وهو الامر الذي تعمل الامانة العامة لجامعة الدول العربية على تقديم الدعم لهم لكي يكونوا قدوة يُحتاز بها في الاقطار العربية.

وشدد العجمى على استمرار الجامعة العربية في قيامها بمهمتها في دعم منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها تلك العاملة على دعم وتأهيل شبابنا العربي ليكونوا كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل.

وأضاف أنه تم استحداث إدارة منظمات المجتمع المدني وذلك في إطار إعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير منظومة العمل العربي المشترك لتكون بمثابة نقطة اتصال بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة وآليات جامعة الدول العربية في المسائل المتعلقة بتعزيز آليات التعاون والحوار والمشاركة بين الجامعة والياتها المنبثقة والمجتمع المدنى.

وفي فبراير 2016، قال العجمى، توًجت جهود الجامعة العربية بإطلاق "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026"، بهدف خلق بيئة مناسبة وبناء آلية ناجحة بين منظمات المجتمع المدني العربية والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بأدوارهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجانب الحكومات العربية، ويعتبر العِقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026 التزام لم يسبق له مثيل من قبل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية لإشراك منظمات المجتمع المدني في جهود التنمية.