اتهام شركة فرنسية بالتواطؤ فى عمليات تعذيب ببيع أجهزة تجسس لنظام القذافى

واتهم قضاة التحقيق الباريسيون الرئيس السابق لشركة Amesys الفرنسية ، التي باعت في عام 2006 ، بدعم من فرنسا ، معدات تجسس رقمية لنظام القذافي. تم استخدام المواد في عام 2011 لقمع المعارضين الليبيين ، على سبيل المثال.