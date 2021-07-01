اليوم السابع
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الخميس، 01 يوليه 2021 06:57 م
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أسعار النفط تسجل 75.51 دولار لبرنت و74.39دولار للخام الأمريكى

الخميس، 01 يوليه 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 75.51 دولار لبرنت و74.39دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم75.51 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.39دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا جاء مدعوما بإنخفاض المخزون الأمريكي . 
 
وكانت أسعار النفط، قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.4%.
 
 
 

 


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