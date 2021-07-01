أسعار النفط تسجل 75.51 دولار لبرنت و74.39دولار للخام الأمريكى

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط اليوم شهدت ارتفاعا جاء مدعوما بإنخفاض المخزون الأمريكي .

وكانت أسعار النفط، قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.4%.