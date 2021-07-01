أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1-7-2021

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب ارتفاع طفيف للغاية لتسجل مستويات 776 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، عقب ارتفاع بقيمة 3 جنيهات وذلك في ظل صعود السعر العالمي للأونصة لمستويات 1778 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 665 جنيه.

عيار 21 يسجل 776 جنيها.

عيار 24 يسجل 887 جنيها.

الجنيه الذهب 6208 جنيها.

عالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 1 يوليو، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأميريكية التي تعتبرعاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الفدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى أكثر من 1776 دولار للأونصة خلال الجلسة، وزادت العقود الأميريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى أكثر من 1776 دولار.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر غداً الجمعة، لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الفدرالي الأميركي.