اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يوليه 2021 06:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1-7-2021

الخميس، 01 يوليه 2021 01:36 م
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1-7-2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الذهب ارتفاع طفيف للغاية لتسجل مستويات 776 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، عقب ارتفاع بقيمة 3 جنيهات وذلك في ظل صعود السعر العالمي للأونصة لمستويات 1778 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار  18 يسجل  665 جنيه.

عيار  21 يسجل  776 جنيها.
 
عيار 24  يسجل  887 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6208 جنيها.
 
عالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 1 يوليو، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأميريكية التي تعتبرعاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الفدرالي الأميركي.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى أكثر من 1776 دولار للأونصة خلال الجلسة، وزادت العقود الأميريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى أكثر من 1776 دولار.
 
ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر غداً الجمعة، لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الفدرالي الأميركي.

أسعار الذهب

سعر الذهب

تداولات الذهب

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

سعر أونصة الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة