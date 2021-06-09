وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنه وحسب الدراسة، أجرتها هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هؤلاء الأشخاص حتى ولو أصيبوا فإن الأعراض ستكون أخف مقارنة بمن لم يتلقوا التطعيمات.

وأضافت الدراسة أن احتمالية نقل الفيروس لأشخاص آخرين من قِبل من تلقوا التطعيم بشكل كامل ستكون أقل أيضاً. 