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أكدت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا محصنين ضد الإصابة بهذا المرض بنسبة 91%.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنه وحسب الدراسة، أجرتها هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هؤلاء الأشخاص حتى ولو أصيبوا فإن الأعراض ستكون أخف مقارنة بمن لم يتلقوا التطعيمات. وأضافت الدراسة أن احتمالية نقل الفيروس لأشخاص آخرين من قِبل من تلقوا التطعيم بشكل كامل ستكون أقل أيضاً.

يذكرأن، ارتفعت اعداد جرعات لقاحات كورونا التي تم توزيعها في العالم ضمن أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث تم إعطاء أكثر من 2.09 مليار جرعة في 176 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج الأمريكية وكان آخر معدل حوالي 38 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة تم إعطاء 300 مليون جرعة حتى الآن في الأسبوع الماضي، بمعدل 937669 جرعة في اليوم.

إنها الآن مسابقة حياة أو موت بين لقاح وفيروس، سلالات جديدة تهدد بتفشي المرض من جديد في المراحل المبكرة من الحملة ، غالبًا ما تفوق عوامل القابلية الأخرى على تأثير اللقاحات مثل الطفرات الفيروسية ، الموسمية ، فعالية استخدام القناع ، والتباعد الاجتماعي بمرور الوقت، يجب أن تحد معدلات التطعيم المرتفعة من عبء وباء كورونا حول العالم.