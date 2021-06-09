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10 محطات فى حياة الدكتور سامى فوزى المطران الجديد للكنيسة الأسقفية بمصر وأفريقيا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:00 ص
10 محطات فى حياة الدكتور سامى فوزى المطران الجديد للكنيسة الأسقفية بمصر وأفريقيا المطران سامى فوزى
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت الكنيسة الأسقفية بتنصب المطران دكتور سامى فوزى رئيسا جديداً لأساقفة إقليم الإسكندرية و7 دول أفريقية، وذلك بعد حفل تكريم المطران منير حنا.

ووفقًا لدستور الكنيسة الأسقفية، فإن رئيس الأساقفة يتقاعد عند بلوغه سن المعاش وتنصيب مطران آخر منتخب من قبل الكنيسة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المطران الجديد سامى فوزى..

1 – تخرج من كلية الهندسة عام 1985.

2حصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991.

3 - رُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998.

4حصل على درجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة.

5عمل محاضر بكلية اللاهوت الأسقفية منذ تأسيسها 2005.

6 - شغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن.

7 - تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017.

8 - اختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.

9 - حصل على نسبة 73.49 % من إجمالى الأصوات وذلك طبقا لدستور الأبروشية الذى ينص على انتخاب نائبًا للمطران.

10 – تم تنصيبه رئيسا لإيبراشية إقليم الإسكندرية و7 دول أفريقية أمس الثلاثاء 8 يونيو 2021 خلفا للمطران منير حنا.


الكنيسه الاسقفيه

سامى فوزى

منير حنا

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