10 محطات فى حياة الدكتور سامى فوزى المطران الجديد للكنيسة الأسقفية بمصر وأفريقيا

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت الكنيسة الأسقفية بتنصب المطران دكتور سامى فوزى رئيسا جديداً لأساقفة إقليم الإسكندرية و7 دول أفريقية، وذلك بعد حفل تكريم المطران منير حنا.

ووفقًا لدستور الكنيسة الأسقفية، فإن رئيس الأساقفة يتقاعد عند بلوغه سن المعاش وتنصيب مطران آخر منتخب من قبل الكنيسة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المطران الجديد سامى فوزى..

1 – تخرج من كلية الهندسة عام 1985.

2 - حصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991.

3 - رُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998.

4 – حصل على درجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة.

5 – عمل محاضر بكلية اللاهوت الأسقفية منذ تأسيسها 2005.

6 - شغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن.

7 - تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017.

8 - اختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.

9 - حصل على نسبة 73.49 % من إجمالى الأصوات وذلك طبقا لدستور الأبروشية الذى ينص على انتخاب نائبًا للمطران.

10 – تم تنصيبه رئيسا لإيبراشية إقليم الإسكندرية و7 دول أفريقية أمس الثلاثاء 8 يونيو 2021 خلفا للمطران منير حنا.