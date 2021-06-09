اليوم السابع
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وزير فلسطينى لمساء DMC: رفع آثار الدمار قد لا يأخذ وقتا فى ظل وجود الهمم المصرية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:53 م
وزير فلسطينى لمساء DMC: رفع آثار الدمار قد لا يأخذ وقتا فى ظل وجود الهمم المصرية إزالة الركام في قطاع غزة
كتب محسن البديوي

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أشاد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بالجهود المصرية، وخاصة بعد زيارة الوفد الأمني المصري، ودخول المعدات المصرية في إطار عملية الإعمار.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن حجم الدمار كبير وشديد وعملية رفع الأنقاض والركام قد تأخذ وقتًا، ولكن مع الموقف المصري فالأمر يختلف، مستطردًا:"كل الشكر والتقدير للفرق المصرية التي تعمل في قطاع غزة".

وواصل قائلًا:"عملية رفع آثار الدمار، قد لا تأخذ وقتًا في وجود الهمم المصرية والفلسطينية.. والمعدات المصرية تعمل على مدار الساعة".

وأشار إلى أنه تم قصف 15 مصنعا وشبكة الكهرباء في قطاع غزة، وشبكة الطاقة الشمسية الموجودة في المنطقة الصناعية، والدمار خلف خسائر جسيمة.

وفي رده على سؤال "ما هي المبالغ المرصودة لإعادة إعمار قطاع غزة؟"، قال إن هناك حملات عديدة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، وأبرزها المساعدات المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمبلغ 500 مليون دولار.


وزير الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين

اعاده الاعمار

مصر

التلفزيون

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