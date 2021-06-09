وزير خارجية إيطاليا: نسعى لفتح أسواق سياحية جديدة لبلادنا

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، إن حكومة بلاده تعمل على "فتح مزيد من الطرق للوصول إلى السياح الأجانب".

وفى مداخلته خلال حدث نظمته صحيفتى إل سولي 24 أورى الإيطالية وفاينانشيال تايمز البريطانية، قال دى مايو: "نحن نعمل على قطاع السياحة لإعادة فتح ممرات أكثر وأكثر"، مضيفا "لقد فتحنا رحلات إلى دبى على ضوء المعرض الذى سيبدأ فيها أكتوبر المقبل".

كما أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى "فتح رحلات إلى دول مثل المملكة المتحدة، وهي خارج الاتحاد الأوروبي لكنها متقدمة فى عمليات التلقيح"، واختتم بالقول إن "علينا أن نفتح مزيد من هذه الطرق والسعي إلى إيجاد طرق جديدة".

ومن ناحية أخرى، دعت وزارة الخارجية الإيطالية أمس الثلاثاء، بأن إيطاليا تقترب من الإعلان عن منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن "الإقرار الوشيك لقانون سيسمح بإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيطاليا سيمثل خطوة مهمة في نهج سلطات إيطاليا تجاه البحار".

وأضاف دي مايو، في ندوة بعنوان "البحار والصحة" نظمتها السفارة الإيطالية لدى الفاتيكان، "أن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لن يستلزم فقط توسيع الحقوق السيادية الحصرية لإيطاليا على مناطق بحرية كبيرة بشكل خاص، بل سيزيد من مسؤولية بلدنا عن الإدارة المتوازنة والمستدامة لموارد البحر".

ولفت وزير الخارجية الإيطالية، إلى أنه "من هذا المنظور، سيكون من الأهم توصل إيطاليا للإدراك بأن عليها إدارة منطقة تساوي حوالي 20% من كامل مساحة البحر الأبيض المتوسط".