وزير العدل يقرر تعديل تشكيل ودمج بعض لجان التوفيق فى المنازعات

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتعديل تشكيل ودمج بعض لجان التوفيق في المنازعات.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 3446 لسنة 2021، أن يعدل تشكيل واختصاص لجان التوفيق في الجهات الإدارية على النحو الموضح بالقرار وذلك بدمج بعضها في لجان أخرى، ويبقى ما لم ينص عليه هذا القرار من لجان التوفيق التى سبق إنشاؤها بتلك الجهات الإدارية بموجب قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000.

أولا: لجان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تدمج اللجنة الخامسة في اللجنة الأولى لتصبح لجنة واحدة تعقد جلساتها وتباشر أعمالها في مقرها الحالي.

ثانيا: اللجان المشكلة لمحافظة قنا حيث تدمج اللجنتان السادسة والسابعة في اللجنة الأولى كما تدمج اللجنة الخامسة في اللجنة الثانية وتدمج اللجنة الرابعة في اللجنة الثالثة بحيث يقتصر اللجان المشكلة في قنا على 3 لجان فقط وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها في مقرها الحالي بمبنى مديرية الشئون الاجتماعية بقنا.



قرار وزير العدل 1