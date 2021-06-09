وزير الصحة الروسى: ندرس مسألة استخدام "سبوتنيك-v" للنساء الحوامل

موسكو /أ ش أ/

قال وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، "إن العلماء والخبراء الروس يدرسون فى الوقت الراهن إعطاء لقاح "سبوتنيك-v" المضاد لفيروس كورونا المستجد للنساء الحوامل".

وأضاف موراشكو - على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادى الدولي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الاستنتاجات بهذا الشأن ستخرج خلال أسابيع قليلة مقبلة، وأن العلماء قد أجروا دراسة لمعرفة مدى تأثير اللقاح على الجنين واحتمال تعرضه للتسمم فى حال تطعيم المرأة الحامل.

وطالت الدراسة، حسب موراشكو، النساء اللواتى قد تلقين اللقاح ضد "كوفيد- 19" دون أن يعلمن بحملهن.. متابعا: أن الأخصائيين يقومون فى الوقت الراهن بتحليل كل المعلومات الواردة منهن ويخضعونهن لكافة الفحوصات الطبية كى يتأكدوا من صحة الأم والجنين.