وزير التعليم: الإجابة ورقيا على البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة إلزامية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التجريبى القادم لطلاب الثانوية الثانوية العامة سيكون البروفة الأخيرة قبل الامتحان النهائى، مضيفا: تسجيل الإجابة على الـ (بابل شيت) إلزامى.. واختيارى على التابلت".

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه "يحدث فى مصر"، المذاع على MBC مصر: ننصح الطالب بكتابة البيانات وفتح الكود على التابلت المتواجد على ورقة الامتحان وذلك لتأمين إجابتك على الورقة ولو أى حاجة حصلت متبقاش ضاعت عليك".

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة هو المرجع الأول لإجابات الطالب ووثيقة لديه تمكنه من تقديم تظلم على النتيجة إذا رغب فى ذلك، موضحة أن الإجابة ورقيا في الامتحانات إلزامية على جميع الطلاب، ويجب على الطالب أن يبدأ بالإجابة الورقية ثم يقوم برصد إجابته على التابلت للاحتفاظ بها وكوسيلة للاطمئنان من حدوث أى مشكلة فى إجابات البابل شيت.

وتابعت الوزارة أنه يجب على الطالب أن يكون حريصا على جعل إجاباته في البابل شيت دقيقة ومنضبطة وجاهزة لتصحيحها من خلال الماسح الضوئى، قائلة: يجب مساعدة الوزارة في إجراء عملية التصحيح الإلكترونى، مشددة على أنه من المقرر أن يتم تطبيق التصحيح اليدوى بجانب التصحيح الإلكترونى.