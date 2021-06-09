وزير الأوقاف يلتقى مستشار رئيس فلسطين.. ويؤكد: القدس فى قلب وعقل كل مسلم

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الأوقاف، وضم الوفد كلا من الدكتور على رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، والشيخ حاتم البكرى رئيس محكمة الاستئناف الشرعى بالخليل، والدكتور خالد بارود المدير العام بالرئاسة الفلسطينية، وطارق فانوس مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة، وحضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال اللقاء وجه الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسى على جهوده فى دعم الشعب الفلسطينى وإعادة إعمار غزة.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف، أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط فى أى من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وللأمة بأسرها، مؤكدا وقوف الشعب المصرى خلف قائده فى عملية إعمار غزة.

وأهدى وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش والوفد المرافق له نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ومن أهمها كتاب (القدس والمواثيق الدولة) الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطينى والوفد المرافق له إشادة بالغة، كما أشاد بتخصيص الأوقاف المصرية مبلغ 60 مليون جنيه لتقديم مساعدات طبية وغذائية لأهالى غزة، مؤكدين أن ذلك ليس غريبًا على الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة.