وزارة السياحة تنعى الأمريكية جلوريا والكر: صاحبة الروح الجميلة المحبة لمصر

كتب محمد أسعد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار، مجموعة من الصور الخاصة بالسيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا والكر، أثناء زيارتها لمصر الشهر الماضى.

ونشرت الوزارة صور السيدة الأمريكية جلوريا والكر بعد إعلان خبر وفاتها، حيث كانت رحلتها الأخيرة زيارة مصر ومعالمها السياحية والأثرية والتي كانت أحد أهم أحلامها وحققتها مصر بدعوتها لزيارة الأهرامات والأقصر وشرم الشيخ ومجموعة من المناطق والمعالم السياحية والأثرية.

وكتبت الوزارة "كان حلم جلوريا واكر زيارة الأهرامات والتعرف على مصر، وقد نجح ابنها داستن في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، وقامت بزيارة مصر الشهر الماضى، وكانت جلوريا ممتنة لكل ما استطاعت رؤيته في زيارتها لمصر، وعبرت عن جزيل حبها واحترامها لبلدنا، نحن سعداء بأننا استطعنا المشاركة في تحقيق حلمها. وداعا جلوريا صاحبة الروح الجميلة المحبة لمصر".

وسبق التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالسيدة الأمريكية جلوريا والكر، الشهر الماضي، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتى تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائى، أثناء حضورها بمصر.

ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار والسيدة جلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب الدكتور خالد العنانى بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً لها عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل، وحينها أعربت جلوريا والكر عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة لها وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.