اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:08 م
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وزارة السياحة تقرر غلق 25 فندقا و17 مطعما سياحيا خالفوا الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:19 م
وزارة السياحة تقرر غلق 25 فندقا و17 مطعما سياحيا خالفوا الإجراءات الاحترازية سياح - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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فى إطار الدور الرقابى لوزارة السياحة والآثار وحرصها المستمر على التأكد من جودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية ومدى التزام هذه المنشآت بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، قامت الوزارة بإيفاد لجان سرية للمرور على هذه المنشآت على مستوى الجمهورية.
 
ومن جانبه، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذه اللجان رصدت خلال عملية المرور والتفتيش مخالفة 25 فندقا بمحافظات البحر والأحمر وجنوب سيناء والقاهرة و17 مطعماً سياحياً بالقاهرة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة، لافتًا إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية بغلقها لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه طبقا لقرارات مجلس الوزراء في  هذا  الشأن.
 
وأكد أن هذه اللجان ستواصل بصفة مستمرة المرور على المنشآت الفندقية والسياحية لرصد أية مخالفات واتخاذ ما يلزم قانونا.

السياحة والآثار

المنشآت الفندقية

الآثار المصرية

آثار مصر

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