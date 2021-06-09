نزاع قضائى بين أسرة نور الشريف ومحلات لابوار بسبب كحك العيد

كتب محمد أبو عوض

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى أقامتها سنرفنار مصطفى محمد قدري، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم – محلات لابوار- كحك العيد.

وكشفت أوراق الدعوى التي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها، أن محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولى.

واستندت الدعوى التى أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.

2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

من جانبه، أكد الدكتور حسام لطفى، محامى أسرة الفنان الراحل نور الشريف، أن المحكمة الاقتصادية، تأكدت من صحة الواقعة من خلال الخبير، وأنه يتنظر في الجلسة القادمة تحديد قيمة التعويض من الممثل القانوني لمحلات لابوار.