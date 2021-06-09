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قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السنى، إن الهجوم الإرهابى فى مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب ما زالت نشطة.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن السني قوله في "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الهجوم الإرهابي الجبان في مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب مازالت نشطة وتستغل حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهو لم ولن يُفرق بين أي ليبي و ليبية أو تيار وآخر أو منطقة ومدينة .. الهدف سيبقى محاولة كسر عزيمتنا وزعزعة الاستقرار كلما اقتربنا إلى حالة من الأمل والتصالح".

يذكرأن، قال مدير أمن سبها، العميد السنوسي صالح، إنه جرى تشكيل فريق تحقيق للتحري حول تفجير داعش، واستهدف نقطة تمركز مفرق المازق على طريق سبها- براك، وأطلق مدير الأمن تحذيرًا في تصريحات لقناة 218 الليبية، من خطورة الأوضاع في الجنوب الليبي، مطالبا بسرعة التحرك لضبط عصابات داعش وخلاياه النائمة هناك.

وأودى التفجير الإرهابي بحياة عنصريْن من أفراد البحث الجنائي في سبها، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم أُدخل العناية الفائقة.

وقال السنوسي صالح، إن سيارة نقل متوسط نوع ومفخخة بعبوة ناسفة، يقودها شخص مجهول الهوية، قد انفجرت أثناء وجود عناصر أمن البوابة قربها.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه العملية التي استهدفت البوابة هناك.