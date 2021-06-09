ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن السني قوله في "تغريدة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الهجوم الإرهابي الجبان في مدينة سبها يؤكد من جديد أن بؤر الإرهاب مازالت نشطة وتستغل حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهو لم ولن يُفرق بين أي ليبي و ليبية أو تيار وآخر أو منطقة ومدينة .. الهدف سيبقى محاولة كسر عزيمتنا وزعزعة الاستقرار كلما اقتربنا إلى حالة من الأمل والتصالح".