اليوم السابع
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مقتل إمام مسجد على يد شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما فى الدقهلية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:24 م
مقتل إمام مسجد على يد شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما فى الدقهلية جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي إمام وخطيب مسجد بقرية كفر الصالحات التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد شقيق زوجته، بسبب خلافات بينهما وتهدئة عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض وسط الشارع .

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى دكرنس العام ، بوصول الشيخ "وليد ع ع" 48 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، ومقيم قرية الصلاحات مركز بني عبيد، جثة هامدة ادعاء تعدي من آخرين.

انتقل ضباط مباحث مركز بني عبيد، إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا قيام المتهم وهو أحد أقارب المجني عليه، بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وطعنه عدة طعنات نافذة والتى أودت بحياته فى الحال، وسط الشارع.

تم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه شقيق زوجته، وبسؤاله اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.


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