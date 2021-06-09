مصرع 3 أطفال فى حوادث متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى 3 أطفال مصرعهم فى حوادث متفرقة بمحافظة المنيا، بينهم حالتى غرق إحداهما فى ترعة الإبراهيمية والأخرى داخل بيارة صرف، بينما لقى الثالث مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره داخل قريته، وتم نقل جثث الأطفال الثلاثة لمشرحة مستشفى ملوى العام .

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقية إخطارا من العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب المنيا، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوى العام، يفيد بوصول 3 أطفال جثث هامدة فى حوادث متفرقة .

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوى سقوط " يوسف م ع " طفل 4 سنوات داخل بيارة صرف صحى ، وتم أنتشال جثته وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1956 إدارى مركز شرطة ملوي .

وفى الحادث الثانى لقى " ف .ع " 12 سنه طالب مصرعه أثناء قيامه بالاستحمام بالترعة الإبراهيمية بطريق قرية المحرص، وتم انتشال جثته بواسطة الإنقاذ النهرى ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3940 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة ملوى .

وفى الحادث الثالث لقى " م ع 6 " سنوات طفل مصرعه بعد صدمته سيارة بأحد الطرق الفرعية بالقرية وقام قائد السيارة بتسليم نفسه لأجهزة الأمن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم لسنة 2021 9684 جنح مركز ملوي .

وقررت نيابة مركز ملوى التصريح بدفن جثث الأطفال الثلاثة بعد تسليمهم لذويهم لعدم وجود شبهة جنائية وراء وفاتهم .