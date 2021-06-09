مصرع 3 أشخاص فى حريق بمستشفى وسط روسيا

وكالات الأنباء

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بحريق نشب فجر اليوم الأربعاء، فى قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة ريازان جنوب موسكو، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وذكرت وزارة الطوارئ في مقاطعة ريازان، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه تم إجلاء 35 شخصا من المبنى المنكوب، وأصيب 11 شخصا جراء الحادث توفى 3 منهم ونقل الآخرون إلى مستشفى لتلقى العلاج. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد توفى جميع الضحايا الثلاثة نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون.

وقالت حكومة المنطقة إن بين المصابين إحدى الممرضات، التى كانت تشارك فى جهود إنقاذ الناس، وهى على قيد الحياة فى حالة متوسطة، بينما بقية المصابين من نزلاء المستشفى.

وأكدت السلطات أنه تم إخماد الحريق بسرعة، فيما يواصل المستشفى عمله كالمعتاد، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا تحديد سبب اندلاع النيران وتقييم حجم الأضرار.