اليوم السابع
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مصرع طفل غرقاً أثناء الاستحمام فى ترعة ميت يزيد بالغربية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:25 م
مصرع طفل غرقاً أثناء الاستحمام فى ترعة ميت يزيد بالغربية غريق - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقى طفل مقيم السنطة البلد بمحافظة الغربية، مصرعه غرقا بترعة ميت يزيد بالسنطة، بعد أن جرفه التيار أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز  السنطة، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل بترعة ميت يزيد.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة، وتبين قيام الطفل بالنزول للترعة للاستحمام هرباً من درجة الحرارة فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 


مدير امن الغربية

السنطة

غرق طفل بالسنطة

ترعة ميت يزيد بالغربية

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