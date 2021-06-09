مصرع شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

لقى شخصان مقيمان قرية نفيا مركز طنطا بمحافظه الغربية ، مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية يستقلونها على كوبرى الملاحة بطنطا، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على كوبرى الملاحة بطنطا، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب دراجة نارية يستقلها 2 من أسرة واحدة، بعد ان اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.