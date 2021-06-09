مصرع أحد المصابين فى حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى أحد المصابين في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين، اليوم الأربعاء، مصرعه نتيجة تدهور حالته الصحية، وتبين أن الضحية سائق، وتم استدعاء أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين نقل وسوزوكي، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لإسعافهم، ورفع آثار الحادث من الطريق، إلا أن أحد المصابين لقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.