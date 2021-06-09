مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر تبذل جهودا مضنية لإنهاء حالة الانقسام بين الفصائل

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، أن دور مصر حاضر دائمًا في دعم قضية فلسطين ولا يوجد مبرر لانقسام الفصائل الفلسطينية، مضيفا أن مصر هى راعى مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من مصر، المذاع على قناة CBC، أن برنامج الشعب الفلسطينى واحد وما بين الفصائل خلاف سياسى أصغر من القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجب أن تجتمع كافة الفصائل تحت راية واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تضيع فرصة توحيد الصف الفلسطينى فى الوقت الحالى.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطينى، أنه لا يوجد مبرر لحالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن القاهرة بذلت جهودا مضنية لإنهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

وكان قد كشف الدكتور محمود الهباش، المشارك ضمن وفود الفصائل التى تستضيفهم القاهرة فى اجتماعات المصالحة، أن أجندة الفصائل الفلسطينية فى القاهرة تبدأ بلقاءات المؤسسات المصرية بكل الفصائل فى بادئ الأمر كلًا على حده يعقب ذلك اجتماعا يعقد السبت المقبل وهو الموعد المتوقع.

وقال مستشار الرئيس الفلسطينى، إن الملفات الأساسية فى اجتماعات القاهرة هدفها الرئيسى الوصول لفعل حقيقى ينهى حالة الانقسام بما يعنى أن تكون هناك أفعال حقيقية على الأرض، وأن لا تكون هذه اللقاءات عبارة عن اتفاقات ورقية لا تنفذ على الأرض فيما بعد.