مزاد أمريكى يحقق 32.1 مليون دولار فى ليلة واحدة بعد بيع "الكنوز الثلاثة"‏

كتبت: نهال أبو السعود

‏بيعت واحدة من آخر العملات الذهبية التى تم تداولها على الإطلاق فى الولايات المتحدة بمبلغ وصل الى ‏‏18.9 مليون دولار فى نيويورك.‏

وبحسب شبكة سى إن إن الأمريكية تعود عملة "النسر المزدوج" النادرة لعام 1933 وهى الأكثر قيمة على الإطلاق التى تظهر فى المزاد، ‏وتبلغ قيمتها الإسمية 20 دولارًا. ولم يتم تداول طبعة عام 1933 من "النسر المزدوج"، وأعيدت جميعها ‏تقريبًا إلى حكومة الولايات المتحدة.‏



عملة النسر المزدوج

والعينة التى تم بيعها يوم الثلاثاء هى الوحيدة التى يمكن أن يمتلكها شخص عادى بشكل قانونى، بعد ‏معركة قانونية بين وزارة الخزانة الأمريكية ومالك سابق، ويمثل البيع المرة الثانية التى يحطم فيها الرقم ‏القياسى فى المزاد لعملة معدنية، بعد أن فعل ذلك آخر مرة فى عام 2002، عندما حقق 7.6 مليون ‏دولار.‏

كانت العملة واحدة من ثلاثة أشياء ثمينة عرضت للبيع وهما طابع من مستعمرة بريطانية سابقة وصحيفة ‏من الطوابع البريدية الأمريكية المطبوعة بخطأ تضمن عطاءات بملايين الدولارات.‏

وقد وصفت دار سوذبى للمزادات أقدمها، وهو طابع أرجوانى يبلغ من العمر 165 عامًا، بأنه "أشهر" ‏طابع بريدى فى العالم. جاء من غيانا البريطانية، وبيعت بمبلغ 8.3 مليون دولار.‏



طابع بريتيش جويانا ون سنت ماجنتا

كانت آخر العناصر الثلاثة الذى اطلق عليهم اسم "الكنوز الثلاثة" - ورقة من أول طوابع بريد جوى ‏أمريكية، يعود تاريخها إلى عام 1918 التى تشتهر الطوابع غير عادى بسبب خطأ فى الطباعة، تظهر ‏صور الطائرة فى مقدمة الطوابع رأسًا على عقب وتم إنتاج 100 طابع فقط قبل اكتشاف الخطأ. ‏



خطأ في الطباعة يظهر الطائرات رأساً على عقب على 100 طابع بريد جوى من عام 1918

بيعت المجموعة المكونة من أربعة طوابع مقابل 4.9 مليون دولار لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى مزاد ‏لعنصر لهواة جمع الطوابع فى الولايات المتحدة.