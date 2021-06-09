اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مدير إدارة الحد من التسلح بالجامعة العربية: سنتبادل الرؤى حول ملف إيران النووى مع أمريكا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:52 ص
مدير إدارة الحد من التسلح بالجامعة العربية: سنتبادل الرؤى حول ملف إيران النووى مع أمريكا جانب من الاجتماع
بيشوى رمزى

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انطلقت منذ قليل أعمال المؤتمر الدولي حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووى، بمقر جامعة الدول العربية، لمناقشة التطورات والتحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في هذا الإطار.
 
ويأتي المؤتمر، في ضوء التحضير للدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
 
وقال مدير إدارة نزع السلاح النووى، والحد من التسلح بجامعة الدول العربية فادى حنا إشعياء إن الاجتماع سوف يتطرق إلى التطورات والمستجدات على الساحة الدولية والتي تتعلق بقضية نزع السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 
 
وأضاف أشعياء، في تصريح قبيل انطلاق المؤتمر أن هناك جلسة مخصصة لمناقشة الملف النووى الايراني في وجود عدد من الخبراء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
 
وأوضح أشعياء انه سيتم خلال الجلسة الاستماع لوجهة النظر الأمريكية في ظل مؤشرات للعودة إلى الاتفاق مع ايران بعد الانسحاب منه خلال ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
 
على الجانب الاخر، يقول مدير ادارة الحد من التسلح بالجامعة العربية إن الجانب العربي سيطرح هو الآخر رؤيته خلال المؤتمر باعتباره في منطقة الجوار الايراني، موضحا أن هناك مسؤولين من عدة منظمات دولية وممثلين للمجتمع المدني سوف يطرحون رؤيتهم.

 


جامعة الدول العربية

نزع السلاح

الانتشار النووى

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

الشرق الأوسط

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