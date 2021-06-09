مدير إدارة الحد من التسلح بالجامعة العربية: سنتبادل الرؤى حول ملف إيران النووى مع أمريكا

بيشوى رمزى

انطلقت منذ قليل أعمال المؤتمر الدولي حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووى، بمقر جامعة الدول العربية، لمناقشة التطورات والتحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في هذا الإطار.

ويأتي المؤتمر، في ضوء التحضير للدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.