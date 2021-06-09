اليوم السابع
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محافظة القاهرة تصلح هبوط أرضى بالمرج وترفع إشغالات بشبرا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:27 م
محافظة القاهرة تصلح هبوط أرضى بالمرج وترفع إشغالات بشبرا هبوط أرضى
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت محافظة القاهرة، من اصلاح هبوط ارضي بشارع الجمهورية من شارع محمد نجيب بحي المرج ، وكانت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة تلقت بلاغا من بعض سكان حي المرج بشأن وجود هبوط أرضي بشارع الجمهورية، وبالعرض على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بسرعة التنسيق مع شركة الصرف الصحى واتخاذ اللازم.
 
وتواجدت كافة أجهزة حى المرج وشركة الصرف الصحى بموقع البلاغ، لحين الانتهاء من إزالة أسباب الشكوى نهائيًا، إعادة الشيء لأصله.
 
وفى السياق ذاته، تلقت محافظة القاهرة عدة شكاوى من بعض المواطنين بشأن اشغالات الطريق، وذلك ضمن منظومة الشكاوى التى تتبعها محافظة القاهرة لاستقبال شكاوى المواطنين.
 
حيث استقبلت المحافظة اليوم عدة شكاوى وهى:
                                                                                              
1- شارع خلوصي - شبرا - احتلال الشارع باشغالات الباعة الجائلين
 2- شارع الرشاح - المعصرة - احتلال الشارع باشغالات بائعي الخردة
 3- شارع حيدر - حلوان - احتلال الشارع باشغالات الباعة الجائلين 
 
ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة التواصل مع الأحياء المعنية لشن حملات مكبرة وإزالة كافة صور الإشغالات التى تشوه المظهر الحضارى للعاصمة، مشيرًا إلى ضروة التصدى لإشغالات المحال التجارية فالرصيف والشارع حق أصيل للمواطن ولا يجوز احتلاله بالإشغالات، وتم مخاطبة الأحياء المعنية، وجارى العمل على إزالة أسباب الشكاوى.

القاهرة

هبوط ارضي

المرج

اشغالات الطريق

محافظة القاهرة

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