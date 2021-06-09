مجلس الوزراء يوافق على شراء وزارة التعليم للكتب غير المشمولة بحقوق النشر والتوزيع

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التعاقد، في إطار المبالغ المدرجة بموازنة الوزارة للعام المالي 2021/2022، للقيام بكل من شراء الكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفني، وشراء المحتوى العلمي لكتب المرحلة الثانوية العامة التي لا تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها لرفعها على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى طبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة للصفوف الأول والثاني برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي وذلك مع كل من دار نهضة مصر وشركتي لونجمان وأبو الهول.
مجلس الوزراء يوافق على شراء وزارة التعليم للكتب غير المشمولة بحقوق النشر والتوزيعالأربعاء، 09 يونيو 2021 12:46 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مجلس الوزراء يوافق على التصرف فى قطع أراض لأبناء محافظة شمال سيناءالأربعاء، 09 يونيو 2021 12:41 م
مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لتحديث السكة الحديدالأربعاء، 09 يونيو 2021 12:39 م
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليوالأربعاء، 09 يونيو 2021 12:34 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة