اليوم السابع
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مجلس الوزراء يوافق على شراء وزارة التعليم للكتب غير المشمولة بحقوق النشر والتوزيع

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:46 م
مجلس الوزراء يوافق على شراء وزارة التعليم للكتب غير المشمولة بحقوق النشر والتوزيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التعاقد، في إطار المبالغ المدرجة بموازنة الوزارة للعام المالي 2021/2022، للقيام بكل من شراء الكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للتعليم الفني، وشراء المحتوى العلمي لكتب المرحلة الثانوية العامة التي لا تمتلك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها لرفعها على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى طبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة للصفوف الأول والثاني برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي وذلك مع كل من دار نهضة مصر وشركتي لونجمان وأبو الهول.
 

التربية والتعليم

الحكومة

قرارات الحكومة

شراء الكتب

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