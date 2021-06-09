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مجلس الوزراء: بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:28 م
مجلس الوزراء: بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً : منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة. 
 
وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.

العاصمة الإدارية

الحكومة

انتقال الوزارات

مصطفى مدبولى

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