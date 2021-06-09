اليوم السابع
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مالك كافية بالقاهرة الجديدة: "سيدة العباية" افتعلت المشكلة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:00 م
مالك كافية بالقاهرة الجديدة: "سيدة العباية" افتعلت المشكلة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداول على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام إدارة أحد الكافيهات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بمنع دخول إحدى السيدات الكافية اعتراضاً على ارتداؤها العباءة.
 
بالفحص والتواصل مع مالك الكافيه المشار إليه، نفى ما جاء من ادعاءات، وقدم أسطوانة مدمجة عليها تسجيل من كاميرات المراقبة الخاصة بالكافيه توضح دخولها لأصدقائها المتواجدين "دون اعتراض"، وانصرافهن دون سداد قيمة طلباتهن، وذلك عقب افتعالهن مشكلة مع مدير الكافيه، إلا أنه فوجئ بقيام إحداهن بالتشهير بالكافيه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" – على خلاف الحقيقة- فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

كافية

سيدة العباية

الداخلية

الشرطة

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