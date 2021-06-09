لبنان: العراق أبلغتنا رسميًا بمضاعفة كمية النفط المقررة لتصل إلى مليون طن سنويًا

بيروت أ ش أ

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى الدكتور حسان دياب، أن مجلس الوزراء العراقى أبلغه رسميًا بمضاعفة كمية النفط التى كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويًا.

وكان الرئيس دياب قد تواصل، هاتفيًا مساء الثلاثاء، مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شاكرًا له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقى الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان فى هذه المرحلة العصيبة التى يمر بها.

ونوه الكاظمى بالدور الذى لعبه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى حسان دياب فى ظل ظروف صعبة جدًا، مؤكدًا أن الشعب اللبنانى يستحق الوقوف معه فى محنته الحالية.

ويشهد لبنان أزمة حادة فى نقص النفط بسبب الأزمة الاقتصادية التى صنفها البنك من إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، مما أدى إلى أزمات متفاقمة فى الوقود والكهرباء وغيرها من الأزمات.