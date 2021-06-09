اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:08 م
أكرم القصاص
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كيف يجيب طلاب الثانوية العامة عن البابل شيت بطريقة صحيحة؟ إنفوجراف

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:30 م
كيف يجيب طلاب الثانوية العامة عن البابل شيت بطريقة صحيحة؟ إنفوجراف

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مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة ، نقدم في هذا التقرير الإجابة عن السؤال الذى يشغل بال الطلاب ، حول كيف تجيب عن البابل شيت بطريقة صحيحة؟

في البداية يجب أن تذهب إلى اللجنة بأدواتك الشخصية.

ترتيب أماكن الإجابة في البابل شيت هو نفس ترتيب الأسئلة في كراسة الأسئلة.

ـ اكتب اسمك ورقم جلوسك بالقلم الجاف.

ـ التزم بالإجابة بالقلم الرصاص فقط.

ـ اختر إجابة واحدة عن كل جزئية بالامتحان.

ـ ظلل على الدائرة أمام الإجابة الصحيحة فقط.

ـ لا تشطب في كراسة البابل شيت.

ـ استخدم "الاستيكة" لإلغاء الإجابة.

ـ ورقة إجابة البابل شيت بها أماكن الإجابات فقط.

ـ اقرأ الأسئلة جيدًا قبل الإجابة عنها في البابل شيت.

ـ الإجابة في البابل شيت كلها اختيار من متعدد.

ـ الطالب لن يكتب إجابات بل يختار الصحيح منها فقط.

ـ اترك السؤال الذى لا تعرف إجابته وأجب على غيره.

ـ راجع على جميع الامتحان بعد الانتهاء من الإجابة كاملة.

 ـ الأسئلة في التابلت نفس أسئلة البابل شيت.

 

لطلاب الثانوية العامة
لطلاب الثانوية العامة

 


رالثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة

الباب شيت

تابلت

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