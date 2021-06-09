كيف يجيب طلاب الثانوية العامة عن البابل شيت بطريقة صحيحة؟ إنفوجراف

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة ، نقدم في هذا التقرير الإجابة عن السؤال الذى يشغل بال الطلاب ، حول كيف تجيب عن البابل شيت بطريقة صحيحة؟
في البداية يجب أن تذهب إلى اللجنة بأدواتك الشخصية.
ترتيب أماكن الإجابة في البابل شيت هو نفس ترتيب الأسئلة في كراسة الأسئلة.
ـ اكتب اسمك ورقم جلوسك بالقلم الجاف.
ـ التزم بالإجابة بالقلم الرصاص فقط.
ـ اختر إجابة واحدة عن كل جزئية بالامتحان.
ـ ظلل على الدائرة أمام الإجابة الصحيحة فقط.
ـ لا تشطب في كراسة البابل شيت.
ـ استخدم "الاستيكة" لإلغاء الإجابة.
ـ ورقة إجابة البابل شيت بها أماكن الإجابات فقط.
ـ اقرأ الأسئلة جيدًا قبل الإجابة عنها في البابل شيت.
ـ الإجابة في البابل شيت كلها اختيار من متعدد.
ـ الطالب لن يكتب إجابات بل يختار الصحيح منها فقط.
ـ اترك السؤال الذى لا تعرف إجابته وأجب على غيره.
ـ راجع على جميع الامتحان بعد الانتهاء من الإجابة كاملة.
ـ الأسئلة في التابلت نفس أسئلة البابل شيت.
لطلاب الثانوية العامة
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