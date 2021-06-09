كسوف حلقى للشمس غدا يستغرق 5 ساعات ولا يرى فى مصر

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك ، أن الكرة الأرضية تشهد غدا الخميس، كسوف حلقي للشمس، يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1442هـ.

وفي هذا اليوم، يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، و يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض، بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي... لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل، ويمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.

يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية، جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.

وفي ما يلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها بالتوقيت المحلى لها:

الظاهــــــــرة وقــت حدوثهــــــا

ث : ق : س

بداية الكسوف الجزئي 10:12:15

بداية الكسوف الحلقي 11:49:43

ذروة الكسوف الحلقي 12:41:51

نهاية الكسوف الحلقي 13:33:45

نهاية الكسوف 15:11:16