اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع المعاهد الأزهرية يرسل تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يرسل تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لانعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية التى تنطلق يوم السبت 19 يونيو الجارى، شدد القطاع فى تعليمات لرؤساء اللجان باتخاذ التدابير الوقائية داخل اللجان، وهى كالآتى:
 
1 – التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان.

2 – إلزام الطلاب والعاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع. 

3 – التعامل الفورى مع أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا قد تظهر داخل اللجان.

4- يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف للمساعدة في توجيه الطلاب.

5- توفير مكانين بديلين احتياطيين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث أى ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.

6- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدى القانوني لأى محاولات للغش.

7- توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان تحسبا لسد العجز بأى لجنة خاصة في الأيام الأولى.


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة