قطاع المعاهد الأزهرية يرسل تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

كتب لؤى على

فى إطار استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لانعقاد امتحانات الثانوية الأزهرية التى تنطلق يوم السبت 19 يونيو الجارى، شدد القطاع فى تعليمات لرؤساء اللجان باتخاذ التدابير الوقائية داخل اللجان، وهى كالآتى:



1 – التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان.



2 – إلزام الطلاب والعاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.



3 – التعامل الفورى مع أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا قد تظهر داخل اللجان.



4- يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف للمساعدة في توجيه الطلاب.



5- توفير مكانين بديلين احتياطيين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث أى ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.



6- حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدى القانوني لأى محاولات للغش.



7- توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان تحسبا لسد العجز بأى لجنة خاصة في الأيام الأولى.