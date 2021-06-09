قصة نجاح الاقتصاد المصرى من خسائر 20 مليار دولار لمكاسب بالصحة والتعليم.. فيديو

كتب: مدحت عادل

قال الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاقتصاد والتمويل، إن مصر خسرت ما يقرب من 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث في الفترة من 2011 وحتى 2014، وذلك نتيجة الظروف التي مرت بها في ظل عجز الموازنة المتراكم نتيجة الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت، وتراجع في موارد الدولة من قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف الدكتور إبراهيم مصطفي في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه في عام 2014 الفترة التي أعقبت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، تبعه برنامج اصلاح اقتصادي أدى إلى إعادة التوازن للاقتصاد المصري، الظروف التي مرت بها مصر كانت صعبة وكان لابد من التفكير في حلول كثيرة.

وأوضح إبراهيم مصطفي، أن الفترة الماضية شهدت عدة أوجه لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاعات مختلفة، ومن أهمها مشروع 100 مليون صحة، ومشروعات تطوير التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي وربط الجامعات الحكومية بمثيلتها ذات تصنيف دولي وفتح جامعات دولية جديدة في مصر، بالإضافة إلى ربط هذه الجامعات باحتياجات سوق العمل، نظرا لظهور تخصصات جديدة والتحول الرقمي، كما أن هناك مشروعات صحية على رأسها توفير اللقاحات الحماية من فيروس كورونا المستجد وتوفيره لكافة المواطنين بالمجان لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.