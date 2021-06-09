فيديو.. حفل إطلاق مشروع مدينة" نور" لمجموعة طلعت مصطفى

نظمت مجموعة طلعت مصطفى مساء أمس الثلاثاء حفلاً كبيراً فى مدينتى بمناسبة إطلاق مشروع مدينة "نور"، أحدث مشروعات الشركة والذى يقام على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة .





وبدأت مجموعة طلعت مصطفى أمس فى استقبال طلبات حجز وشراء وحدات المرحلة الأولى فى مدينة "نور"، حيث شهد اليوم الأول للطرح إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتوافد عدد كبير من العملاء على جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى للحجز والشراء فى المشروع الجديد .

وتقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة فى أنظمة السداد، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيه تمتد إلى 15 عاماً، فضلا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الاطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 متر مربع، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.