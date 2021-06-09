فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى بيان مشترك: ندعو إيران للالتزام بالاتفاق النووى

أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الأربعاء، بيان مشترك عبروا فيه عن شعورهم بقلق عميق من انتهاكات إيران المستمرة للاتفاق النووى، مؤكدين دعمهم والتزامهم بالمفاوضات الجارية فى فيينا لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووى.
وأشاروا إلى أن إيران تتخذ خطوات لإنتاج الأسلحة النووية، كما دعا البيان إيران إلى التراجع عن أى عمل يتعارض مع الاتفاق النووى.
ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تتوقع عودة المبعوث الخاص بإيران إلى فيينا خلال أيام لمواصلة المحادثات بشأن تفعيل الاتفاق النووى.
وعبرت الخارجية الأمريكية، عن قلقها من عدم التزام إيران بإمداد الوكالة الدولية للطاقة بالمعلومات اللازمة، موضحة أن تحدي العودة إلى الاتفاق النووي غير محكوم بأي ظروف سوى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
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