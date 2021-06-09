فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى بيان مشترك: ندعو إيران للالتزام بالاتفاق النووى

كتب أحمد علوى

أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الأربعاء، بيان مشترك عبروا فيه عن شعورهم بقلق عميق من انتهاكات إيران المستمرة للاتفاق النووى، مؤكدين دعمهم والتزامهم بالمفاوضات الجارية فى فيينا لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووى.

وأشاروا إلى أن إيران تتخذ خطوات لإنتاج الأسلحة النووية، كما دعا البيان إيران إلى التراجع عن أى عمل يتعارض مع الاتفاق النووى.