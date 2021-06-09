اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرنسا تعلق المساعدات والتعاون العسكرى المباشر مع إفريقيا الوسطى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:00 ص
فرنسا تعلق المساعدات والتعاون العسكرى المباشر مع إفريقيا الوسطى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، إن فرنسا علقت المساعدات والتعاون العسكري في جمهورية إفريقيا الوسطى بسبب ما وصفته بـ"تقاعس الحكومة عن وقف حملات التضليل الضخمة" التي تستهدف المسؤولين الفرنسيين.

و بحسب وسائل إعلام غربية أبلغت الوزارة، بأن فرنسا خفضت 10 ملايين يورو (12.18 مليون دولار) من الدعم الذي تقدمه لمستعمرتها السابقة وأوقفت التعاون العسكري المباشر معها.

وأضافت الوزارة: "لم تف سلطات إفريقيا الوسطى بعدد من التعهدات التي قطعتها تجاه فرنسا"، ومنها وقف الحملات الإلكترونية التي تقول إنها تسعى لتقويض النفوذ الفرنسي.

 


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ماكرون

إفريقيا الوسطى

باريس

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