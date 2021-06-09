فرنسا تعلق المساعدات والتعاون العسكرى المباشر مع إفريقيا الوسطى

و بحسب وسائل إعلام غربية أبلغت الوزارة، بأن فرنسا خفضت 10 ملايين يورو (12.18 مليون دولار) من الدعم الذي تقدمه لمستعمرتها السابقة وأوقفت التعاون العسكري المباشر معها.



وأضافت الوزارة: "لم تف سلطات إفريقيا الوسطى بعدد من التعهدات التي قطعتها تجاه فرنسا"، ومنها وقف الحملات الإلكترونية التي تقول إنها تسعى لتقويض النفوذ الفرنسي.