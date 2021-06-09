فرنسا ترحب بحكم "الجنائية الدولية" بالسجن المؤبد لراتكو ملاديتش

كتب أحمد علوى

عبرت فرنسا عن ارتياحها للقرار العدالة الجنائية الدولية في قضية البوسنة والهرسك بإدانة راتكو ملاديتش، وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان: "أرحب بقرار الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحاكم الجنائية بإصدار حكم نهائي بالسجن المؤبد على راتكو ملاديتش بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في البوسنة والهرسك بين أعوام (1992-1995)، بحسب موقع الخارجية الفرنسية.

وأعلن لودريان، أن القرار يؤكد مسئولية راتكو ملاديتش في الإبادة الجماعية لسربرينيكا، والتي لا تزال محفورة في ذاكرتنا باعتبارها أسوأ مذبحة عرفتها أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في هذا الصراع الذي خلف أكثر من 100000 قتيلًا وأكثر من 2 مليون مشردًا داخليا وودوليا معظمهم من اللاجئين.

وقال الوزير، "في المجمل، يجب قبول الحقائق المحددة في هذا الحكم بالإجماع لتكون بمثابة أساس للمصالحة".

وأعلن أن فرنسا تدعم بشكل ثابت العدالة الجنائية الدولية وهي ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العالم.