"فرانس 24": فشل محادثات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى حول أيرلندا الشمالية

لندن /أ ش أ/

ذكرت قناة "فرانس 24" فى نسختها باللغة الإنجليزية أن المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى حول أيرلندا الشمالية، انتهت دون التوصل لاتفاق.

وأشارت القناة إلى أن كبيرى مفاوضى الجانبين التقوا فى وقت سابق اليوم، فى لندن لبحث ما يعرف باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية فى اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

ونقلت القناة عن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفشوفيتش قوله إن صبر الاتحاد الأوروبى بدأ ينفد، مشيرة إلى وجود حالة من الغضب فى أوساط الاتحاد الأوروبى بسبب عدم التزام المملكة المتحدة بما تم الاتفاق عليه عند خروجها من الاتحاد.