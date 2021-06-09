"غرفة الجيزة" تتفق مع مركز خدمات المستثمرين بأكتوبر على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات

كتب أحمد حمادة

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن انتهاء الاتفاق مع الإدارة المركزية لمركز خدمات المستثمرين ب6 أكتوبر والتابع للهيئة العامة للاستثمار على تسهيل الإجراءات على المستثمرين وذلك لانهاء إجراءات تأسيس شركة والحصول على السجل التجاري لها في يوم واحد فقط.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه تم عقد اجتماع مطول مع الدكتور محمد سامح رئيس الادارة المركزية لمركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر وضم الاجتماع عادل رزين الأمين العام للغرفة وذلك للاتفاق على تيسير الإجراءات على الشركات الناشئة والمستثمرين الجدد في في مراحل التأسيس المختلفة من خلال المركز، وذلك حيث سيتاح من المركز إصدار شهادات التعديل وشهادات تراخيص مزاولة النشاط والتي كانت تحتاج إلى العودة مرة أخرى المقر الرئيسي للغرفة.

وأضاف إمبابي أنه تم الاتفاق أيضا على التحصيل الفوري من العملاء والايداع في حساب الغرفة للحد من التداول النقدي وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بخفض نسب التعاملات النقدية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المركز يضم عدد من الهيئات والنقابات ومنها الشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والقيمة المضافة ومصر المقاصة وهي الهيئات التي يحتاج إليها مؤسس الشركة أو المنشأة التجارية وهو ما يعني إنهاء جميع الإجراءات في يوم واحد ومكان واحد.