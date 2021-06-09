طقس الخليج.. حار بالبحرين والكويت وصحو بالإمارات

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن حالة الطقس اليوم ، حيث تسود سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من المملكة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،الرياض).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ثم يتحول إلى حسن هذه الليلة. الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل. وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة خلال النهار داعية الى أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 70 %، والصغرى 10 %.