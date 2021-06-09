طقس الخليج.. حار بالبحرين والكويت وصحو بالإمارات

السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ثم يتحول إلى حسن هذه الليلة.
الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.
وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة خلال النهار داعية الى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 70 %، والصغرى 10 %.
الإمارات
رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الشمالية – صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر. الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً سرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً غرباً مساءً وخفيف في بحر عمان.
الكويت
نهارًا حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، وليلًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .
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