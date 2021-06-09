ضبط 15 ألف لتر سولار بمخزن بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 15 ألف لتر سولار داخل مخزن بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجارى .

وردت معلوماتلإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها وجود مخزن ملك (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المطرية يقوم بتجميع كمية من السولار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط بداخله حوالى (15) تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالى (15) ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء ، كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط مالك المخزن .